Terremoto tra Italia e Slovenia | scossa di magnitudo 3 6

(Di lunedì 11 settembre 2023) La terra torna a tremare al confine tra. Nel primo pomeriggio di lunedì 11 settembre unadi3.6 è stata registrata in, proprio vicino al confine con il nostro Paese. Secondo i dati raccolti dall’Ingv, lasi è verificata poco dopo le 15 a una profondità di 14 km. Il sisma, vicino a Udine e Gorizia, non ha creato, secondo quanto si apprende, danni né feriti.

... 10 settembre, con un volo di linea partito da Casablanca i primi italiani che si trovavano in Marocco al momento delche ha colpito il Paese la nottel'8 e il 9 settembre. Il ...... ilin Marocco ricorda, drammaticamente, quanto è accaduto e potrebbe accadere nel nostro ... affronteranno il tema della pericolosità e del rischio sismico in Emilia - Romagna...Il motivo è dovuto alla stretta attualità: la drammatica notizia delin Marocco ha spinto ... l'unico indizio è quello che spunta nella foto postata dalla conduttrice in cui si vede...

Terremoto in Marocco, il panico dei turisti tra le macerie La7

Perché il Marocco ha accettato aiuti solo da 4 Paesi dopo il terremoto: “Non abbiamo bisogno di altro” Nonostante i gravissimi danni del terremoto e la corsa contro il tempo per cercare persone sotto ...Scossa di terremoto oggi al confine tra Italia e Slovenia, avvertita a Udine, intorno alle 15:21: la magnitudo è di 3.6. Paura tra la popolazione. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata ...