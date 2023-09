Terremoto oggi a confine Italia-Slovenia | scossa magnitudo 2 5

Il sisma alle 15.21, avvertito anche nella zona di Udineal confine tra Italia e Slovenia . La scossa di magnitudo 2.5 è avvenuta alle ore 15.21 ed è stata avvertita anche nella zona di Udine. Il sisma è stato localizzato dall'Ingv a una ...- - > Scosse ditra Friuli e Slovenia. La terra torna a tremare a pochi chilometri dal Friuli : diverse scosse disono infatti state registrate nel primo pomeriggio dinell'area di confine tra Italia e Slovenia., lunedì 11 settembre, alle 15.21, i sismografi hanno rilevato un sisma di ...... in area sismica con la sussidiarietà tra i due ospedali dell'area in caso di nuovo. L'... riservandosi di decidere come procedere a seguito delle risposte avutedall'Azienda. Il prossimo ...

Una notizia che scuote il mondo della Serie A e della Juventus. Paul Pogba è infatti risultato positivo al doping, precisamente al testosterone, dopo un controllo effettuato lo scorso 20 agosto.Da Progetto Arca a Sos Villaggi dei Bambini, da ActionAid a Soleterre, Aibi e Msf, tante le realtà che si sono attivate per aiutare i terremotati marocchini ...