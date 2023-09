Terremoto Marocco | la terra continua a tremare

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 11 settembre 2023) (Adnkronos) –lainmentre si scava a mani nude tra le macerie in cerca di superstiti deldi sabato 9 settembre. A supportare le squadre di ricerca marocchine, in arrivo anche quelle di Spagna, Regno Unito, Qatar ed Emirati Arabi. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.