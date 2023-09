Terremoto in Marocco | in arrivo le squadre di soccorso di quattro Paesi

Taha, inoltre, ha elogiato le misure prontamente adottate dal re del, Mohammed VI, a beneficio delle vittime del. Oms: oltre 300 mila persone colpite dalIldi ..."In queste giornate così dolorose per il, colpito dal durissimodi venerdì notte, desidero esprimere a nome mio e di tutta la Chiesa torinese affetto e partecipazione. È un sentimento che vorrei andasse in modo speciale ai ...Non manca un appello alla solidarietà: "Chi desidera sostenere le vittime delinpuò farlo con una donazione con causale 'Aiuto catastrofi/' su uno dei conti Caritas".

Terremoto in Marocco, oltre 2.100 morti e 2.400 feriti Sky Tg24

La maggior parte delle vittime nel distretto di Al Haouz nelle montagne dell'Alto Atlante. Si scava anche a mani nude, villaggi ancora isolati ...Roma, 11 set. (askanews) - "Esprimo vicinanza al caro popolo del Marocco, colpito da un devastante terremoto. Prego per i feriti, per coloro ...