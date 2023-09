Terremoto in Marocco | imprenditrice fiorentina lancia raccolta fondi

(Di lunedì 11 settembre 2023) "Sto assistendo come tutti a questa grande tragedia che ha colpito Marrakech, la mia città. Sono sicura che tu, come me, non rimarrai insensibile a quanto è accaduto", si legge nella lettera appello. ...

Circa 2500 morti, altrettanti feriti, le squadre di soccorso ancora al lavoro alla ricerca di sopravvissuti. Ilè in ginocchio a causa delche ha colpito soprattutto l'area dell'Atlante. Per rialzarsi, oltre alle proprie forze, per adesso ha accettato gli aiuti solo da Spagna, Regno Unito, ..."Sto assistendo come tutti a questa grande tragedia che ha colpito Marrakech, la mia città. Sono sicura che tu, come me, non rimarrai insensibile a quanto è accaduto", si legge nella lettera appello. ...Su 24zampe:in, dalla Spagna 56 soccorritori con 4 cani da ricerca L'articolo La formica di fuoco è in Italia: pericolosa per sistemi elettrici e agricoltura proviene da ...

Marocco, terremoto Marrakech | Nuova scossa di magnitudo 4.5. Tra i morti 4 francesi. «Moltissime persone... Corriere della Sera

Da Progetto Arca a Sos Villaggi dei Bambini, da ActionAid a Soleterre, Aibi e Msf, tante le realtà che si sono attivate per aiutare i terremotati marocchini ...Abdelatif Ouahbi, ministro della Giustizia e sindaco di Taroudant, ha affermato che le autorità hanno ricevuto chiamate di soccorso dalla zona di Tamsulat, vicino a Tizintas, e che “le autorità pubbli ...