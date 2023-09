Terremoto in Marocco | continuano i rientri in Italia Il racconto di chi è tornato

(Di lunedì 11 settembre 2023) su Tg. La7.it - Tornare non è, forse, mai stato così bello come in queste ore. Padri e figli, madri e figli, mariti e mogli, fidanzati, amici…I loro abbracci stretti. Sullo sfondo, ...

A Fiumicino , come pure a Ciampino o a Malpensa , è andata in scena la gioia Di chi, dopo momenti di terrore per ilche, venerdì 8 agosto, ha colpito il, è riuscito a tornare a ...Leggi anche, tre giorni di lutto nazionale Rabat accetta aiuti solo da Spagna, Gb, Qatar ed Emirati Il ministero degli Interni marocchino ha chiarito in un comunicato di aver ...Il crollo di due dighe a Derna Un nuovo fronte emergenziale si apre dunque nella regione dopo ilin, allarmando le due autorità del Paese e la comunità internazionale. A complicare la situazione a Derna stato il crollo simultaneo di due dighe che - stando a fonti locali citate ...

Il bilancio dei morti sale a 2.122. In mattinata scossa di 3.9 a sud di Marrakech - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

MeteoWeb Buone notizie dal Marocco per la famiglia di turisti italiana rimasta bloccata dalle frane sulle montagne dell’Atlante dopo il violento terremoto avvenuto nella notte tra 8 e 9 settembre. La ...C'è un po' di tensione tra il Marocco e l'Italia a causa di una missione di soccorso italiana in Marocco. Il team italiano, chiamato Roe, è andato in Marocco per aiutare dopo un terremoto, ma non si è ...