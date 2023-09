Terremoto in Marocco | 2700 morti | 2500 feriti | aiuti a rilento

La macchina dei soccorsi a rilento Il governo delha fatto sapere che si sta facendo tutto ... affinchè le ambulanze possano raggiungere i villaggi distrutti dal devastante scossa di. ...Circa 2500 morti, altrettanti feriti, le squadre di soccorso ancora al lavoro alla ricerca di sopravvissuti. Ilè in ginocchio a causa delche ha colpito soprattutto l'area dell'Atlante. Per rialzarsi, oltre alle proprie forze, per adesso ha accettato gli aiuti solo da Spagna, Regno Unito, ...vedi anchein, i crolli nella medina di Marrakech. FOTO Gli aiuti Mentre il Re Mohammed VI ha chiesto alle autorità e ai cittadini di pregare in tutte le moschee del Regno, monta la ...

Marocco in ginocchio, sale a oltre 2.600 il bilancio delle vittime, i feriti sono almeno 2.476 - Ministero interno: sale a 2.681 il bilancio dei morti per il sisma in Marocco - Ministero interno: sale a 2.681 il bilancio dei morti per il sisma in Marocco RaiNews

L'epicentro dista una decina di chilometri dal centro abitato di Drenchia (Udine). Terremoto Marocco, i morti salgono a 2.500. Continuano le ricerche dei superstiti Terremoto in Marocco, il dolore del ...Terza notte consecutiva in strada per le strade di Marrakesh, mentre i soldati e le squadre umanitarie internazionali con camion ed elicotteri iniziano a riversarsi nelle remote città di montagna colp ...