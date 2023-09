Terremoto in Marocco | 2500 morti e la reticenza dei soccorsi dalla Francia VIDEO

(Di lunedì 11 settembre 2023) Secondo il ministero degli Interni, sono 2.012 le vittime causate dal devastantedi magnitudo 7.0 che ha scosso nella tarda serata di venerdì una regione centrale del. I feriti sono 2.059, tra i quali 1.404 sarebbero in condizioni critiche. L’epicentro della scossa è stato individuato ad Ighil, comune della provincia di Al Haouz, a circa 70 chilometri a sud da Marrakesh, come ha riferito L'articolo proviene da Il Difforme.

Mentre il Re Mohammed VI ha chiesto alle autorità e ai cittadini di pregare in tutte le moschee del Regno, monta la ...

La terra trema ancora in Marocco, dove si scava in cerca di superstiti del sisma che ha provocato almeno 2.500 morti. Diversi gli appelli a donare il sangue.Il terremoto che ha colpito il Marocco nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 settembre ha causato oltre 2.000 vittime. La situazione è critica, e l’Italia sta rispondendo con un grande cuore di ...