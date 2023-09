Terremoto | il Marocco non accetta gli aiuti dalla Francia Parigi smentisce qualsiasi tensione

(Di lunedì 11 settembre 2023) La ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna , ha respinto stamattina - in un’intervista a BFM TV -fra Rabat e, dopo che ilnon ha per orato glidelladopo ilche ha colpito il paese nella notte fra venerdì e sabato. La Colonna ha smentito l’esistenza di una «querelle» fra i due governi, una tesi emersa dopo che R abat...

Il sisma inpuò avere lo stesso effetto, in Maghreb, che ilin Turchia ha avuto nel Caucaso/Balcani The post Come ilinpuò cambiare il Nord Africa appeared first on ...Il Belgio a sua volta si sta preparando a inviare aiuti in denaro e in natura aldopo il. Il ministro federale per la Cooperazione allo sviluppo Caroline Gennez ha annunciato che ...Alle 23:11 dell'8 settembre 2023 ora locale, undi magnitudo 6.8 ha colpito il(in Italia erano le 00:11 del 9 settembre): il bilancio ancora provvisorio conta oltre 2.500 morti e migliaia di feriti gravi. L'epicentro della scossa ...

Marocco, terremoto Marrakech | Nuova scossa di magnitudo 4.5. Tra i morti 4 francesi. «Moltissime persone... Corriere della Sera

Abdelatif Ouahbi, ministro della Giustizia e sindaco di Taroudant, ha affermato che le autorità hanno ricevuto chiamate di soccorso dalla zona di Tamsulat, vicino a Tizintas, e che “le autorità pubbli ...“Sto assistendo come tutti a questa grande tragedia che ha colpito Marrakech, la mia città. Sono sicura che tu, come me, non rimarrai insensibile a quanto è accaduto”, si legge nella lettera appello.