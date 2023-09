Terremoto a sinistra | il Pd crolla sotto il livello di guardia E Conte ride

Leggi su iltempo

(Di lunedì 11 settembre 2023) Cresce la fiducia nella premier Giorgia Meloni che nel sondaggio Swg di lunedì 11 settembre, presentato al Tg La7 da Enrico Mentana, è valutata al 39 per cento, un punto in più rispetto a sette giorni fa. Diverso il discorso per il governo, il cui indice di gradimento cala al 35 per cento. Ma il piatto forte della consueta rivelazione del lunedì, alla luce della maratona verso le elezioni europee, sono gli orientamenti di voto con Fratelli d'Italia che è sempre di gran lunga il primo partito del panorama. FdI cresce di tre decimali e sale al 28,5 per cento. Le principali forze di opposizione vivono una situazione agli antipodi. Se il Pd di Elly Schlein perde lo 0,4 per cento attestandosi al 19,7, dimostrazione che l'"estate militante" annunciata dalla segretaria dem non solo si è vista poco, ma ha avuto anche un effetto negativo. Addio anche alla soglia simbolica del 20 cento. ...