Terra Amara trame 17-23 Settembre 2023

Leggi su mediaturkey

(Di lunedì 11 settembre 2023) 17Zuleyha accetta di tornare a casa con Demir per non allontanarsi dai propri figli, ma è distrutta dal dolore. Sevda la consola. Il mattino seguente, dopo essere passato dal padre Fekeli per chiedere invano il suo perdono, Yilmaz si reca alla villa di Demir. Le lettere inviate L'articolo proviene da MEDIATURKEY.