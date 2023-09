Terra Amara spoiler | Fikret si dichiara a Züleyha

Leggi su mediaturkey

(Di lunedì 11 settembre 2023) Nelle puntate diattualmente in onda su Canale 5,sta portando avanti la sua vendetta contro Demir. A breve arriverà anche Ümit, pronta ad aiutarlo per distruggere il matrimonio di Demir e, e vista la situazione non si riesce a immaginare una possibile innamoramento di L'articolo proviene da MEDIATURKEY.