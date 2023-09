Terra Amara Anticipazioni 12 settembre 2023 | Zuleyha rapisce Kerem Ali per Mujgan!

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ledella Puntata diin onda il 12su Canale 5 rivelano chearriva a rapireAli per aiutare Mujgan...

... Canale 5: Arca di Noè ha intrattenuto 2.343.000 spettatori (18.3%); Canale 5: Beautiful ha appassionato 2.259.000 spettatori (17.9%); Canale 5:ha registrato 2.490.000 spettatori (23.1%);...Su Canale 5 dopo 'Beautiful' (dalle ore 14.00 a 2,250 milioni e 17,9%), la soap '' (2.490.000 spettatori e 23.1%) ha dominato la scena a partire dalle 14.30. A seguire Verissimo è stato ...Ecco le anticipazioni della trama diche torna in scena martedì 12 settembre intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Mujgan e Kerem Ali cadono sono in pericolo. La storia di Zuleyha, la protagonista ...

Terra Amara su Canale 5: le anticipazioni della settimana dal 10 al 16 settembre La Gazzetta dello Sport

Terra Amara va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, così come sulla piattaforma streaming Mediaset infinity. Le anticipazioni raccontano che Lutfiye dirà ad Ali Rahmet che Fikret ha uno studio ...Scopri tutti i colpi di scena della settimana dall'11 al 17 settembre in 'Terra Amara'. Da confessioni d'amore a sconvolgenti piani di fuga.