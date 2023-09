Terna | concluso il monitoraggio di circa 3400 km di rete elettrica aerea in Campania

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutihale attività didellain. Grazie all’utilizzo degli elicotteri della flotta aziendale, sono stati ispezionatikm di linee aeree nelle varie province, per un totale di 230 elettrodotti a 60, 130, 220 e 380 kV. Il costantee la manutenzione dei propri asset è una priorità per la società guidata da Giuseppina Di Foggia che per queste attività investe complessivamente ogni anno50 milioni di euro. L’ispezioneconsente di verificare l’eventuale presenza di anomalie su conduttori e sostegni al fine di garantire la piena efficienza del servizio, permettendo di analizzare...