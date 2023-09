Terminata l’undicesima edizione della Scuola Estiva Arpinate Arpino 7 10 Settembre su “La guerra nell’Europa del XXI° secolo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 11 settembre 2023) 112023. “Abbiamo avuto guerre in Europa in anni a noi vicini, ad esempio nella ex Jugoslavia. Ma ora lacolpisce la nostra quotidianità e il nostro immaginario perché ci rendiamo conto del pericolo che minaccia l’Europa e il Mondo”, lo ha ricordato Alberto Scerbo, professore ordinario a Catanzaro e uno dei relatoriSEA. Per quattro giorni adle dimensioni contemporaneesono state indagate sotto molteplici prospettive da filosofi del diritto come Tommaso Greco e Francesco Petrillo, da studiosi delle religioni come Maria D’Arienzo, da civilisti come Alessandro Martini, ma anche da espertibiosfera come Francesco Paola, Presidente Riserva Biosfera Unesco di Monte Peglia, ma pure da fisici e magistrati. Pietro Oliva, ...