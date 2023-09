Tennistavolo | gli azzurri che possono sperare nella qualificazione olimpica a Parigi 2024 tramite ranking

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 settembre 2023) Domenica 17 settembre si qualificheranno ai Giochi Olimpici dile due formazioni di 3 atleti (una maschile ed una femminile) che vinceranno gli Europei a squadre in corso a Malmö, in Svezia, ma già ai Giochi Europei 2023 ilha distribuito la prima cartanominale alla coppia che ha vinto l’oro nel doppio misto, consegnando il pass ai tedeschi Qiu Dang e Nina Mittelham. Gli Europei di Malmö, inoltre, saranno qualificanti per i Mondiali a squadre(16-25 febbraio), che metteranno in palio altri 8 pass, poi ci saranno gli eventi diper il doppio misto (su scala mondiale, marzo-aprile) ed infine per i singolari (su base continentale, 6-12 maggio). Esauriti gli appuntamenti di ...