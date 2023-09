Tennistavolo | Europeo a squadre 2023 | Italia femminile sconfitta 3-1 dalla Francia al debutto

(Di lunedì 11 settembre 2023) Parte con unail Campionatodiper l’guidata da Elena Timina. Le azzurre nella prima sfida del Gruppo C si sono arrese -1 contro la. L’unico punto è stato portato a casa da Nikoleta Stefanova, che in cinque set ha battuto Yuan Jia Nan. Giorgia Piccolin si è arresa prima in cinque set a Prithika Pavade e successivamente in tre parziali a Nan, mentre Debora Vivarelli è statanettamente da Audrey Zarif. Domani tornano protagonisti gli uomini, impegnato contro la Repubblica Ceca dopo laall’esordio contro la Svezia. SportFace.

Parte con una sconfitta l'a squadre diper l'Italia. In una sfida molto complicata contro i favoriti svedesi, a Malmoe la squadra azzurra cede 3 - 0. Nel primo singolare John Oyebode (n. 232 del ranking ...... la zoppolana Rossi in compagnia del veronese Crosara vince il primo titoloassoluto del ... Ancora una volta la stella di Giada brilla nel firmamento delconquistando l'oro nel ...Duecentottanta pongisti si sono sfidati all'Open nazionale di, ospitato a Cortemaggiore lo scorso weekend. "Una manifestazione molto riuscita " ... Alessandro Bozzini è campione...

