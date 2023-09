Tennis | Wta Sabalenka nuova regina | Bronzetti torna in top 60

(Di lunedì 11 settembre 2023) Best ranking per Paolini, numero 33; Stefanini rientra fra le prime cento. ROMA - Arynaè lanumero 1 del mondo. L'ascesa nel ranking Wta è il risultato della sua stagione migliore in termini di risultati negli Slam. Quest'anno ha conquistato il primo Major agli Australian Open, nell

Questa la top ten della nuova classifica: 1. Aryna Sabalenka (Blr) 9266 (+1) 2. Iga Swiatek (Pol) 8195 ( - 1) 3. Coco Gauff (Usa) 6165 (+3) 4. Elena Rybakina (Kaz) 5790 ( - - ) 5. Jessica Pegula (...Ecco il salto fatto dalle tenniste del circuitoche per il secondo anno consecutivo tornano a giocare al BarnesCenter. Torneo500 che non vedrà al via la campionessa in carica Iga ...CLASSIFICA- TOP TEN ASSOLUTA (10 - 09 - 2023) 1. Sabalenka, Aryna (BLR) 9.266 punti +1 2. Swiatek, Iga (POL) 8.195 - 1 3. Gauff, Coco (USA) 6.165 +3 4. Rybakina, Elena (KAZ) 5.790 5. Pegula, ...

Subito in campo la tennista italiana opposta alla statunitense Navarro, non prima delle 22 italiane. A San Diego 3 top 10 al via. Zhu Lin prima favorita ad Osaka ...