Tennis | Us Open Medvedev a Djokovic Per quanto ne hai ancora?

...considerarli come i tornei più importanti e dove voglio giocare il miglior. Rimarrà così anche nella prossima stagione o non so quante altre stagioni avrò nelle gambe'. Novak Djokovic Us...continua a scrivere la storia dele a battere record su record. Il 36enne serbo, che da oggi torna in cima alla classifica mondiale, ha vinto la finale del singolare maschile degli Us, ...Il russo al serbo: "Non ho capito quando hai intenzione di calare". ROMA - Nonostante la sconfitta nella finale contro Novak Djokovic, Daniil Medvedev non ha perso l'umorismo e, nel corso della ...

(Foto da Twitter) ROMA – Ventiquattro Slam. Novak Djokovic ridefinisce il senso stesso di ‘Grande Slam’, e se ne fa uno homemade: sul campo che gli strappò l’immortalità statistica due anni fa, se ne ...Il russo è stato sconfitto in 3 set da Djokovic nella finale degli US Open. A fine incontro volge lo sguardo verso la consorte, Daria, e regala un ultimo colpo a effetto: la migliore battuta possibile ...