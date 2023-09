(Di lunedì 11 settembre 2023) Con il sorriso sulle labbra, ma fino a un certo punto. Novakprosegue nel suo cammino straordinario nelmondiale. Nonostante l’incedere del tempo epiù giovani di qualità, Nole dimostra sempre all’altezza della situazione e alla fine della fiera, nel 2023, ha conquistato tre Slam (Australian Open, Roland Garros e US Open), conquistando con la vittoria a New York il 24° Major in carriera. Un “Cannibale” il serbo, sempre molto motivato e ben preparato per trovare soluzioni ai problemi proposti dai suoi rivali. Una capacità straordinaria di rigenerarsi ogni volta che allontana sempre di più il momento del suo. Ambizioni e condizione fisica sono dalla sua e quindi ci sono tutti i presupposti per dare seguito all’avventura. In conferenza stampa, il suo tecnico, Goran ...

NEW YORK (USA) - Infinito Djokovic , ancora una volta il più forte di tutti. Nole batte Medvedev e trionfa agli Us Open , vincendo il 24° Slam della sua carriera. Un campione senza tempo che non dà ...Djokovic ha scherzato sul suo: 'Credo che, a giudicare dall'affluenza di pubblico in tutti gli Slam e dal clamore che c'è intorno ai Grandi Slam, ilsia ancora in un buon momento. I ...Il suo è sembrato quasi essere un invito al capitano Filippo Volandri di alzare la cornetta e convocarlo, magari al posto di un acciaccato Andrea Vavassori, costretto alnell'altra semifinale. ...

Tennis, ritiro lontano per Djokovic. L’annuncio di Ivanisevic scoraggia gli avversari OA Sport

Simpatico botta e risposta durante la premiazione tra il campione serbo e il russo: "Per quanto tempo ne hai ancora". La replica di Nole spiazza tutti ..."Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato lesioni estremamente gravi come si era temuto, ho la rottura parziale del legamento astragalico anteriore. (ANSA) ...