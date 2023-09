Tennis | Djokovic vince l’US Open | record assoluto di 24 titoli

(Di lunedì 11 settembre 2023) caption id="attachment 304765" align="alignleft" width="150" Novak/captionNovakha vinto domenica il suo quarto US, sconfiggendo in finale Daniil Medvedev per 6-3, 7-6 (7/5), 6-3: ilta serbo ha così eguagliato ildi 24del Grande Slam dell'australiana Margaret Court.

Mentree Medvedev giocavano la finale degli Us Open , in Rai disi parlava soltanto. Alla Domenica Sportiva, Adriano Panatta è entrato a gamba tesa sulle due questioni che hanno infiammato la ...Così Alcaraz si è preso il"dei vecchi" Adesso di Novaki più scriveranno che è il più grande tennista di sempre. Eppure forse per averne una conferma definitiva non serviva affatto ...NEW YORK (USA) - Infinito, ancora una volta il più forte di tutti. Nole batte Medvedev e trionfa agli Us Open , vincendo il 24° Slam della sua carriera. Un campione senza tempo che non dà cenni di cedimento, ...

Djokovic trionfa agli US Open con dedica speciale a Kobe Bryant: Non l'avevo detto a nessuno Fanpage.it

Novak Djokovic ha festeggiato il trionfo allo US Open con la maglia numero 24, come i suoi Slam in singolare, e il volto di Kobe Bryant, l'icona ...Tennis: Novak Djokovic supera in finale Medvedev e conquista il suo quarto US Open. Per il serbo è anche record di Slam vinti: 24.