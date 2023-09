Tennis | Bertolucci | ' la Davis interessa poco i giocatori più forti | hanno altre priorità' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set. - (Adnkronos) - "Premesso che questa non è più la Coppama al massimo è un campionato del mondo a squadre, la cosa che salta all'occhio è che ormai aipiùquesta manifestazioneo niente". Lo dice l'ex giocatore e capitano azzurro di CoppaPaoloall'Adnkronos, in merito ai tanti forfait per la Coppa, tra cui quelli di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. "Questi ragazzi sono dei professionisti e, purtroppo il giocare per la bandiera non è una di queste. Legittimamente preferiscono riposare dopo lo Us Open per essere in forma per l'imminente trasferta in Asia", aggiunge