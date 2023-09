Temptation Island | Nunzia Sansone e Flavio Zerella scoprono il sesso del bebè in arrivo | il video del gender reveal

Leggi su isaechia

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ieri serahanno scoperto il sess0 del loro secondo! La coppia ha già una bimba, Dea, nata a ottobre 2021. A distanza di poco tempo dalla nascita della primogenita,hanno deciso di allargare la famiglia. Arriverà un fratellino o una sorellina alla piccola Dea? Andiamo a vedere l’emozionantedel! Sarà dunque un orsacchiotto ildei due ex protagonisti di! La coppia, che sta progettando le nozze per il 2025, sta insieme ormai da diverso tempo. A unirli è stato il destino, molto spesso imprevedibile. Entrambi avevano partecipato al reality delle tentazioni, ma in due edizioni ...