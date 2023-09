Teatro Trastevere di Roma | Il 27 settembre parte la nuova stagione 2023-24

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 settembre 2023) “Più passano lee più si conferma ciò che vogliamo realizzare nello spazio artistico da noi gestito: un luogo accogliente, spontaneo, quotidiano, semplice e caldo – si legge in un comunicato dello staff del-. E per farlo abbiamo scelto storie, artisti e spettacoli che sappiano creare, all’interno della nostra sala, lo scambio necessario tra Palco e Platea. Inoltre saremo arricchiti da laboratori, spettacoli per famiglie e residenze artistiche: ulteriori mattoni nella costruzione della nostra “CASA”, con l’intenzione di acquisire uno sguardo sincero sull’arte teatrale ed il mondo circostante, per unaofferta culturale che sappia cogliere nel segno, senza bisogno di artificioso stupore o di facili consensi, ma con il puro intento di “essere insieme”. LA...