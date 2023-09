Tassi BCE | Debach eToro | settimana decisiva per il futuro

Leggi su fmag

(Di lunedì 11 settembre 2023) Lache ci attende si preannuncia infuocata sui mercati finanziari, con gli occhi degli investitori puntati su due eventi chiave: i dati sull’inflazione negli Stati Uniti e la decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE). Gabriel, market analyst di, fornisce un’analisi dettagliata delle dinamiche in gioco e delle implicazioni per gli investitori. BCE: una decisione in bilico In Europa giovedì è prevista la decisione della BCE sulla sua politica monetaria. Al momento, si prevede che la Banca centrale mantenga invariati idi interesse, segnando una pausa nella campagna di rialzo deidopo nove incrementi consecutivi che hanno portato il tasso di deposito al 3,75%. Tuttavia, questa decisione è tutt’altro che scontata. Le pressioni salariali ...