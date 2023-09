Tarantino | “Vittoria meritata | potevamo chiuderla con più gol”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Voglio fare i complimenti ai ragazzi per questa. Per noi è un onore aver vinto contro una squadra del genere come l’Avellino. Vederli giocare di rimessa è per noi un onore. Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo ma nel secondo tempo abbiamo legittimato la”. Così il vice allenatore della Juve Stabia, Nazzareno. “Avessimo vinto con più gol di scarto non avremmo rubato niente – ammette – Non abbiamo rischiato nulla se non qualche palla messa in mezzo. Abbiamo tenuto botta contro una grandissima squadra e questo ci fa tanto onore”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.