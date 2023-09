"Tanti hanno perso tutto". La testimonianza del frate a Marrakesh

(Di lunedì 11 settembre 2023) Fra Manuel Corullon, della parrocchia dei Santi Martiri di, racconta i drammatici momenti del sisma e anche di come la piccola comunità cristiana della città si sta attivando per fornire aiuto allene più colpite

La loro irrazionalità nell'attaccare ciò per cui Allende ealtri democraticicombattuto è vile e meschina', ha reagito Boric nel suo resoconto di X. Gli incidenti sono avvenuti mentre ...Storie suddivise per tipologia di situazione che i protagonistivissuto. Alcuni sono in città,... dove ci sono state persone che sono rimaste isolate anche pergiorni, con l'impossibilità ...... invece, già da inizio estatemodificato il percorso per evitare passare dal ponte) di peso superiore alle 3,5 tonnellate. Nonostante la segnaletica, ancorasi disinteressano del divieto. ...

Fra Manuel Corullon, della parrocchia dei Santi Martiri di Marrakesh, racconta i drammatici momenti del sisma e anche di come la piccola comunità cristiana della città si sta attivando per fornire aiu ...Circa 16mila cittadini hanno protestato formando una catena umana tra Albisola e Bergeggi: presenti anche tanti genovesi ...