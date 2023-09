Tajani | l' Italia è pronta ad inviare aiuti in Libia

(Di lunedì 11 settembre 2023) "Il Governono segue con attenzione le conseguenze delle alluvioni in. Siamo in contatto con le autorità libiche per valutare il tipo didasubito al popolo libico. Al ...

Lo scrive il vicepremier e ministro degli Esteri Antoniosu X. .Piogge torrenziali, crollano due dighe a ...Che anzi rilancia, puntando sui distinguo europei per uscire dal cono d'ombra in cui ine ... invitata anche sul palco di Pontida; Antoniocontrasta fieramente questa linea, confortato ...

Il Governo italiano segue con attenzione le conseguenze delle alluvioni in Libia. Siamo in contatto con le autorità libiche per valutare l'invio di aiuti. Non ci risultano italiani coinvolti, afferma ..."Il Governo italiano segue con attenzione le conseguenze delle alluvioni in Libia. Siamo in contatto con le autorità libiche per valutare il tipo di aiuti da inviare subito al popolo libico. Al moment ...