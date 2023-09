Taglio del nastro al campo “Roberto Lorentini” di Pescaiola

(Di lunedì 11 settembre 2023) Novità per l’impianto sportivo di via Pisacane intitolato a, il medico aretino morto a Bruxelles in occasione dei tragici episodi avvenuti allo stadio Heysel nel 1985, prima della finale di Coppa dei campioni tra Juventus e Liverpool. Si è svolto infatti il primo evento sportivo della nuova gestione e per l’occasione anche ildelufficiale con gli assessori Federico Scapecchi, Monica Manneschi e Alessandro Casi, il figlio del medico scomparso, Andrea, il delegato Figc Arezzo Gianfranco Petrucci e il presidente della Fortis Arezzo Francesco Martoglio. Soddisfatto l’assessore Federico Scapecchi: “ancora una volta abbiamo la dimostrazione di come la politica intrapresa di riqualificazione degli impianti sportivi attraverso i bandi pubblici sia uno strumento vincente. La nostra fortuna è che ...

La priorità, oltre a rinnovare ilcuneo fiscale, è il sostegno ai lavoratori e ai pensionati in difficoltà che più di altri hanno sofferto per colpa di un'inflazione che ha aggredito i ...Tutto pronto per l'esordio stagionale della Fortis Arezzo in Coppa Toscana... senza dimenticare gli sponsor che ci sostengono " ha dichiarato Manuel Ghilardelli, primo cittadino di Ziano al momentonastro inaugurale, accompagnato dall'onorevole Tommaso Foti, ...

Taglio del cuneo fiscale, il paracadute per superare il limite dei 35 mila euro di reddito Corriere della Sera

Successo per Valtidone Wine Fest e Festa dell’uva a Ziano - Valtidone Wine Fest e Festa dell’uva hanno fatto ancora centro. Domenica 10 settembre, nel ...Arezzo, 11 settembre 2023 – Novità pe r l’impianto sportivo di via Pisacane intitolato a Roberto Lorentini, il medico aretino morto a Bruxelles in occasione dei tragici episodi avvenuti allo stadio ...