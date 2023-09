Tabellone Wta Osaka 2023 | Zhu prima testa di serie | nessuna italiana al via

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ilcompleto del Wta. Sul cemento giapponese inizia la stagione asiatica post Us Open con poche stelle, ma tante buone giocatrici ai nastri di partenza: ladinumero uno è la cinese Zhu che affronterà la connazionale Wang. La parte bassa delè presidiata dalla tedesca Tatjana Maria,dinumero due del seeding, e dalla ceca Linda Fruhvirtova. Ai nastri di partenza anche la kazaka Yulia Putintseva, mentreè presente in Giappone per questo torneo. Di seguito gli accoppiamenti ed ilaggiornato con tutti i risultati. COPERTURA TV MONTEPREMIWTAPRIMO TURNO (1) Zhu vs ...

ITALIANE IN CAMPO OGGI LUNEDI' 11 SETTEMBRE500 SAN DIEGO: J. Paolini - [Q] E. Navarro , non prima delle ore 22, diretta Super Tennis I TABELLONI COMPLETI DI SAN DIEGO E OSAKA Il...Jasmine Paolini se la vedrà contro Emma Navarro nel primo turno del500 di San Diego 2023 (Stati Uniti) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a ...E COPERTURA...La 19enne di Delray Beach, numero 6 del, ha battuto in finale la nuova regina del tennis mondiale, Aryna Sabalenka, seconda testa di serie e da lunedì numero 1 della classifica. Un ...

WTA Osaka 2023: il tabellone. Cinesi e Maria a caccia di soddisfazioni OA Sport

Anche le due finali, maschile e femminile, hanno fatto registrare due primati in termini di spettatori paganti ...Subito in campo la tennista italiana opposta alla statunitense Navarro, non prima delle 22 italiane. A San Diego 3 top 10 al via. Zhu Lin prima favorita ad Osaka ...