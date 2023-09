(Di lunedì 11 settembre 2023) Un gol di Muriqi nel finale di gara ha impedito alladi Yakin di allungare in testa al gruppo I di qualificazione ad Euro 2024, approfittando del pareggio nello scontro diretto tra Romania ed Israele. I rossocrociati hanno trovato in Kosovo un avversario difficile, capace di recuperare due volte lo svantaggio e fermarli sul pareggio con il secondo 2 a 2 consecutivo dopo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Gruppo I:11 (5), Romania 9 (5), Israele 8 (5), Bielorussia 4 (5), Kosovo 4 (5),2 (5). Gruppo J : Portogalo 15 (5), Slovaccia 10 (5), Lussemburgo 10 (5), Bosnia 6 (5), Islanda 3 (5),...Finisce 0 - 0- Bielorussia. Kosovo -finisce 2 - 2 e Romania - Israele 1 - 1 LE CLASSIFICHE - I GOL DEI MATCH DEL VENERDÌ GRUPPO C UCRAINA - INGHILTERRA 1 - 1 26' Zinchenko (U), ...F]: Daniele Baronevs[Gr. I]: Manuel Favia ITALIA vs Ucraina [Gr. C] ore 20:45 Satellite e Fibra: differita integrale a mezzanotte su Sky Sport Calcio (202) Streaming: differita ...

Svizzera-Andorra (Campionato europeo, 12-09-2023 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici Infobetting

In vista della sfida delle qualificazioni a Euro 2024 di martedì a Sion contro Andorra, Murat Yakin ha convocato il portiere dello Young Boys Anthony Racioppi per sostituire Gregor Kobel, il quale sof ...