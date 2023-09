Svezia-Austria Campionato europeo | 12-09-2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 11 settembre 2023) La rotonda vittoria in Estonia ha dato vigore ad unaancora in cerca di quell’identità che tanto lontana l’ha portata nell’ultimo quadriennio, e che sembra avere smarrito da un po’ di tempo a questa parte. Per la nazionale del CT Andersson oggi è una sfida di importanza capitale per provare a rientrare in corsa per Euro 2024, con l’di Rangnick di InfoBetting: Scommesse Sportive e