Superbonus e bonus facciate? Ci vorranno 150 anni per recuperare gli sgravi concessi

(Di lunedì 11 settembre 2023) Come è nata la misura che stravolgerà la finanza pubblica per- e chi l’ha voluta (prima) e difesa (poi)

...Circolare 27/2023 dell'Agenzia delle Entrate in materia diriepiloga il perimetro della responsabilità solidale in capo ai cessionari dei crediti edilizi : , se l'acquirente dello ..."La stessa Commissione - prosegue - riconosce che la cancellazione e il forte ridimensionamento diedilizi hanno avuto un effetto negativo sull'edilizia e sulla domanda interna. ...Ci sono, tuttavia, deiedilizi che si spalmano su meno anno d'imposta. Ci riferiamo a:(5 quote o 4 quote a seconda dell'anno di sostenimento della spesa)barriere ...

Superbonus e bonus facciate, ci vorrà un secolo e mezzo per recuperare la spesa fatta a debito Corriere della Sera

L'Agenzia delle entrate ha analizzato le novità previste dal "Decreto Cessioni" che ha abrogato sconto in fattura e cessione del credito ...Un secolo e mezzo per recuperare la spesa già fatta con la misura voluta per incentivare li risparmio energetico nelle bollette degli italiani. Ecco la genesi di un bonus che stravolgerà la finanza pu ...