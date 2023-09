Suona la campanella per gli studenti della Scuola per lavorare nell’Agroalimentare

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 settembre 2023) Treviglio. Anche per i ragazziperè giunto il momento di tornare in classe, per affrontare un anno scolastico ricco di sfide e nuove esperienze. Nella mattinata di lunedì (11 settembre), infatti, nel grande atriosi sono radunate le classi prime e seconde per l’inizio delle lezioni. Da una parte i ragazzi di seconda hanno avuto modo di ritrovarsi dopo il periodo di pausa estivo, dall’altra i nuovi alunni hanno avuto modo di conoscersi per la prima volta e incontrare docenti e personale dell’istituto. Per i ragazzi di terza e quarta, invece, l’inizio dell’anno scolastico è coinciso con l’avvio del periodo di stage formativo previsto dal loro piano di studi, vivendo sul campo le nozioni apprese durante il biennio. ...