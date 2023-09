Sui risparmi meglio fare da soli che pagare consulenti inutili | ecco perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) Fa bene unatore a rivolgersi aifinanziari cosiddetti autonomi o indipendenti? Cioè non agli ordini di una banca o una rete porta a porta? Molte volte no. Gli convieneda solo o almeno porre condizioni ben precise prima di firmare un contratto euna parcella. Questi soggetti si presentano come liberi professionisti e magari, per darsi un tono, ricorrono ridicolmente all’inglese e si autodefiniscono fee-only. Aiuterebbero gli inesperti a gestire i loro soldi. Godono di buona stampa, spesso in conflitto di interessi. Su di loroun quiz per un approfondimento. Purtroppo da quanto visto direttamente o riferitomi da miei lettori in decine di casi, il servizio offerto appare mediocre e non giustifica il prezzo. Non pochi si fanno dare sull’unghia un 1% del patrimonio da ...