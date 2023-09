Successo a Todi per la nona tappa di Media Valle TOUR

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il sindaco Antonino Ruggiano: “Un progetto che stiamo portando avanti con convinzione visto che sposa l’idea che abbiamo di città turistica, ampliando l’offerta storica e monumentale con quella ambientale Arte, storia, natura, paesaggio e gastronomia: in linea con il claim diValle TOUR – arT fOod toURism, il progetto di promozione territoriale di cui il Comune diè capofila, il territorio tuderte è stato protagonista, sabato 9 e domenica 10 settembre, di una due giorni ricca di iniziative volte alla fruizione della bellezza della città e del suo circondario. Due le passeggiate, una in e-bike, sabato, lungo il Sentiero del Furioso, e l’altra a piedi, domenica, lungo l’antica Via Amerina, entrambe organizzate dal Comune e affollate di partecipanti, molti dei quali turisti in vacanza in Umbria. Due contesti diversi, dalle parti ...

Dopo il conclamatodello scorso anno ritornano in scena, a fianco delle promesse dello ... Terni, Città di Castello, Foligno e. La stagione gode del patrocinio della Regione Umbria, dell'...Tutto esaurito e standing ovation al Teatro Comunale per Luca Barbarossa e Stefano Massini nella serata del 3 settembre che ha chiuso ilfestival 2023 coldello spettacolo 'La verità, vi prego, sull'amore' . Un viaggio fatto di storie e di canzoni nei meandri delle riflessioni sull'amore, ispirate alla raccolta poetica di ...

Dopo il successo delle passate edizioni torna a Spina il “GECKO”, Festival dedicato ai grandi cambiamenti del nostro tempo che quest’anno propone “GECKO DROPS”, un’intera giornata di divulgazione e in ...È tempo di bilanci per Todi Festival, che domenica 3 settembre ha chiuso la sua 37esima edizione con il sold out di Stefano Massini e Luca Barbarossa e del loro spettacolo La verità vi prego sull’amor ...