Su Caivano | reazione forte del governo Ora tocca al Parlamento Flavia Giacobbe ad Agorà Il video

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il direttore di Formiche e Airpress,, alla prima puntata dicondotta da Roberto Inciocchi su Rai Tre interviene sul cosiddetto Decreto: “Ci sono luoghi di degrado e abbandono di cui spesso ignoriamo l’esistenza o che cerchiamo di non vedere. Poi accadano fatti gravi di cronaca che impongono di guardare la realtà e farne i conti”. Per il direttore: “Ladello Stato e delè stata, istituzionale. Ora il dl dovrà essere convertito dale lì si vedrà se ci saranno cambiamenti e soprattutto quali proposte avanzerà l’opposizione. Non c’è dubbio che undi centrodestra privilegi i temi securitari, però va anche detto che questi sono in cima all’agenda dei cittadini”.

La scintilla che ha fatto scoccare lagovernativa è stata la vicenda dello stupro di gruppo verificatosi a, ultimo episodio con risalto mediatico in cui sono protagonisti, "in scena",...... a partire dai casi di Palermo e. Senza lesinare critiche al nostro Paese. Se il New York ... l'emittente televisiva 'globale' ora accende il faro sulladella politica ai misfatti dell'...È stata lache qualunque genitore terrorizzato avrebbe potuto avere in un mondo in cui ... Il dl, il parental control gratuito sui cellulari, la sensibilizzazione contro le baby gang e ...

Decreto Caivano, le reazioni dell'opposizione TGLA7

Caivano – Sono diciannove i colpi d’arma da fuoco esplosi la scorsa notte a Caivano, nel corso del raid che ha provocato terrore e paura nel Parco Verde. Lo conferma il comando provinciale dei carabin ...La scintilla che ha fatto scoccare la reazione governativa è stata la vicenda dello stupro di gruppo verificatosi a Caivano, ultimo episodio con risalto mediatico in cui sono protagonisti, “in scena”, ...