Strage Brandizzo | Papa ricorda lavoratori morti | Tenere alta attenzione su sicurezza

(Di lunedì 11 settembre 2023) 'Non dobbiamo abituarci a queste tragedie' 'Lasul lavoro è come l'aria che respiriamo - ha detto il- : ci accorgiamo della sua importanza solo quando viene tragicamente a mancare, ed ...

... in vernice rossa, è stata tracciata nella notte a Borgovercelli sulla strada davanti all'ingresso della Sigifer , l'azienda per la quale lavoravano i cinque operai uccisi dal treno a(......che aveva in appalto i lavori ain provincia di Torino, dove cinque operai sono morti in un incidente ferroroviario. Accanto alla parole una piccola stella a cinque punte. Per lai ...operai, Landini: "Il sistema non funziona, basta con la logica dell'efficienza sulla pelle dei lavoratori" Perché queste legittime attese si scontrano con i fatti e coi tempi. Che ...

Strage di Brandizzo: morire di notte per 2,6€ in più l’ora Il Fatto Quotidiano

Il Papa ricorda le vittime di Brandizzo: "Mi vengono in mente i fratelli che il treno ha ucciso, stavano lavorando". Papa Francesco ha ricordato le vittime dell'incidente di Brandizzo ricevendo in udi ..."Ancora ho in mente i cinque fratelli ammazzati da un treno mentre stavano lavorando". Così Papa Francesco, ricevendo in udienza i membri dell'Associazione ...