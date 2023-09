Stipendi più ricchi per Natale | il Governo pensa alle famiglie

(Di lunedì 11 settembre 2023) Arrivano gli aiuti da parte delper aiutare ledei lavoratori a. Ecco cosa possiamo aspettarci. La Legge di Bilancio 2024 prevede la detassazione delle tredicesime, ma potremmo vederla arrivare in anticipo, con un decreto che si collega alla manovra economica che permetterebbe di applicare l’agevolazione già nelle buste paga di questo dicembre. Ci sono diverse possibili ipotesi in campo al momento, quindi andiamo a vedere insieme cosa possiamo aspettarci alla fine dell’anno. Aumentano gli: ecco cosa aspettarci – ILoveTradingAl momento è prevista una doppia misura. Da un lato possiamo aspettarci un taglio strutturale (che durerà tutto il 2024) del cuneo fiscale/contributivo a carico dei lavoratori, mentre dall’altro c’è la riduzione della tassazione di ...

...sulivelli attualmente in vigore (oggi le Case pagano 28 dollari l'ora i lavoratori con... GM, invece, si è resa disponibile ad aumentare glidel 10% e a distribuire due ulteriori ...Il taglio del cuneo fiscale da applicare sulle tredicesime per importialti è al 3% perfino a 1.923 euro e al 2% perfino a 2.692 euro. Si tratta di una modifica che, come ...Pier Silvio sta facendo un ottimo lavoro e questo viene premiato conda urlo. Che ... Potrebbe vivere una vita tranquilla e invece Pier Silvio Berlusconi è impegnato sufronti per sfidare ...