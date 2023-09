“Stesa” a Ponticelli | esplosi 21 colpi di pistola

(Di lunedì 11 settembre 2023) Paura nella notte a, nell’area orientale di Napoli, dove sono statipiù di ventid’arma da fuoco nel corso di una cosiddetta “”. I carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti nella notte in via Al Chiaro di Luna, nella zona di, per l’one did’arma da fuoco. Sul

...Sanità esattamente 8 anni fa (6 settembre 2015) nel corso di unadi camorra. Stesso discorso per la sorella Mery e i familiari di Ciro Colonna , ucciso in un circolo ricreativo ail ......Sanità esattamente 8 anni fa (6 settembre 2015) nel corso di unadi camorra. Stesso discorso per la sorella Mery e i familiari di Ciro Colonna , ucciso in un circolo ricreativo ail ...

Stesa a Napoli est, 21 colpi di pistola a Ponticelli nella notte: colpita una Fiat Panda ilmattino.it

Paura nella notte a Ponticelli, nell'area orientale di Napoli, dove sono stati esplosi più di venti colpi d'arma da fuoco nel corso di una "stesa" ...I carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in via Al Chiaro di Luna a Ponticelli per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono stati repertati 21 ...