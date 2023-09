Stesa a Caivano | 19 colpi d' arma da fuoco nella notte | la denuncia social di don Maurizio Patriciello

Ennesima "" a volti coperti sfrecciando tra viali al parco ...'Spari all'impazzata'. Con queste parole a Sky TYG24 don Maurizio Patriciello ha denunciato una, a volto coperto, al Parco Verde di, in provincia di Napoli: 'E' in atto una sfida allo Stato', ha aggiunto. Qualche ora fa su Facebook aveva denunciato: 'In sella alle loro moto, sono ...Per la terza volta in pochi giorni a, nel Parco Verde, la criminalità organizzata ha sfidato le istituzioni, sparando a terra sembra con mitra e pistole . Una "". Sono stati esplosi almeno 19 colpi, di due differenti calibri,...

Spari all'impazzata in strada a Caivano. Don Patriciello: "È il terrore" RaiNews

8.20 Caivano,spari nella notte per le strade Stesa nella notte al Parco Verde di Caivano. Lo denuncia sui social don Pa- triciello, il parroco che da anni si batte contro la criminalità. "In sella ...Le ‘stese’ fanno paura. Può morire chiunque ... E, se avete il coraggio, venite voi ad abitare con i vostri figli al ‘Parco Verde in Caivano. Forza, fratelli e sorelle onesti del Parco Verde. Coraggio ...