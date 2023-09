Stati Uniti - Stellantis | GM e Ford rischiano un' ondata di scioperi | ecco perché

(Di lunedì 11 settembre 2023) Le trattative tra Uaw e costruttori sono ufficialmente iniziate il 12 luglio scorso e sin dall'inizio Shawn Fai, numero uno del sindacato, ha mantenuto la promessa fatta al momento della sua elezione (a marzo): Fain ha annunciato un cambiamento nell'approccio negoziale rispetto ai precedenti rinnovi contrattuali, garantendo una comportamento "aggressivo", per non dire bellicoso. Il sindacalista ha apertamente parlato dell'obiettivo del sindacato di vincere "una guerra" contro l'avidità di aziende e società multimiliardarie (secondo l'Uaw le tre Big hanno registrato profitti per 21 miliardi di dollari nel primo semestre del 2023 e, solo negli, per 250 miliardi negli ultimi 10 anni). E così è stato sin dalle prime battute dei colloqui. Lo stesso Uaw ha alzato l'asticella con una proposta definita "audace" dai suoi stessi rappresentanti: in ...

... a partire, dopo l'invasione russa in Ucraina, dai rifornimenti di armi da tempo denunciati dagli, secondo cui la Corea del Nord dallo scorso anno fornirebbe armi alla Russia, compresi ...... solo negli, per 250 miliardi negli ultimi 10 anni). E così è stato sin dalle prime battute dei colloqui. Lo stesso Uaw ha alzato l'asticella con una proposta definita 'audace' dai suoi ...I contagi tornano a crescere . Il Covid - 19 è all'inizio della sua fase endemica e negli, in Europa e anche in Italia un paio di varianti preoccupano in vista dell'autunno. In particolare per gli effetti sulle persone fragili e sulle fasce più anziane. Si tratta della variante ...

Se n'è andato improvvisamente poco prima di compiere 50 anni, il rap romano Ivan Stortini, meglio conosciuto come Flaminio Maphia ...Mentre il presidente americano dice che Xi Jinping «è in difficoltà» e che quindi non attaccherà Taiwan, Xi manda un’ondata di aerei militari verso l’isola contesa (e i sondaggi a Washington dicono ch ...