Stage alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea | candidature fino al 15 settembre

(Di lunedì 11 settembre 2023) Caserta. Sono aperte leperretribuiti presso ladi, nella sede di Lussemburgo. I tirocini inizieranno il 1 marzo 2024 e avranno una durata compresa tra i 3 e i 5 mesi per tirocini nei gabinetti dei Membri delladie del Tribunalee di 5 mesi nei servizi della. I tirocini che si svolgeranno presso la direzione dell’Interpretazione avranno invece una durata compresa tra le 10 e 12 settimane con data di inizio compresa tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2024. Possono inoltrare domanda entro il prossimo 15anche tutti i candidati casertani in possesso di un diploma di laurea in ...

...a fondo perduto per l'attività di tutoraggio svolta dall'impresa in riferimento a uno o più... importi che salgono rispettivamente a 625 euro e 1.250 euro per i percorsi finalizzati......un passo in avanti e creare reti di comunicazione tra tutti coloro che stanno già contribuendo... con il supporto del podcaster e creator Mario Moroni, si animerà l'Open, un palco dedicato a ......per favorire il reclutamento delle forze armate a partire dall'invio degli studenti a fare... L'Osservatorio è apertopartecipazione di studenti e genitori L'osservatorio è aperto a tutti e ...

STAGE RETRIBUITI fino 1500€ alla Corte dei Conti Europea: come ... younipa.it

finalità statistiche ed amministrative I dati forniti (ovvero i curricula) saranno trattati esclusivamente alle aziende iscritte al servizio "Cerca candidati", che sono vincolate alle condizioni di ...Dalla teoria alla pratica Nel complesso, conclude l'Ust, gli studenti ritengono che il loro stage sia stato molto utile: il 74% di loro dichiara di aver potuto ampliare la propria rete professionale, ...