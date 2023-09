Sport in tv oggi lunedì 11 settembre | programma e orari di tutti gli eventi

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il palinsesto ed ildi tutto loin tv della giornata di112023. Proseguono le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio con cinque match in. Al via anche i primi due quarti di finale degli Europei maschili di volley e gli ultimi match della giornata di Serie C. Spazio infine al tennis con i tornei femminili di Osaka e San Diego.Face.

Augusto FERNANDEZ: 5 -il manico non gli basta e il fluido sembra essere passato al fratello Raoul. Alterna belle prove a gare più spente. Anche se ha le spalle strette, il ragazzo si farà. Brad ...... contro lo stesso avversario con cui ho vinto. Gli ultimi due giorni sono stati decisivi. Ho ... l'obiettivo è quello di trovare il giusto equilibrio tra la passione per questo, le ...Da La Gazzetta dello, al Corriere delloe Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di, lunedì 11 settembre 2023La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli ...

Sport in tv oggi (lunedì 11 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Riparte da Bologna la rincorsa dell'Italia alla Coppa Davis, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Da martedì 12 a domenica 17, gli azzurri saranno impegnati nel girone all'Unipol ...LEGNANO – Grandissimo successo di pubblico per l’edizione 2023 della Festa dello Sport, che ha trovato nel Parco Falcone-Borsellino, l’area verde nel cuore di Legnano, la sua cornice ideale. Sono ...