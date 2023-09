Sport in tv oggi lunedì 11 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 settembre 2023) Quest’11, prende il via una nuova settimana di grandeinternazionale con una giornata importante per i colori azzurri. In mattinata si comincia a Malmö con Italia-Francia nella fase a gironi degli Europei a squadre di tennistavolo al femminile, mentre in Croazia verranno assegnati i primi titoli degli Europei di tiro a volo con le finali individuali di skeet. La selezione tricolore va a caccia del secondo pass olimpico nello skeet maschile per completare l’en plein (contando tutte le specialità del tiro a volo) in vista dei Giochi di Parigi 2024. Italia possibile protagonista anche ai Mondiali di sollevamento pesi con Oscar Reyes nei -81 kg e soprattutto Nino Pizzolato nella categoria olimpica -89 kg al rientro in gara dopo oltre un anno di stop. Di seguito il calendario ...