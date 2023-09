LONDRA " Due uomini sono stati arrestati nel Regno Unito con l'accusa di spionaggio al servizio della Cina. Uno dei due lavorava come ricercatore alla camera dei Comuni del parlamento britannico. Non ...Global Times Alcuni media statunitensi ritraggono indistintamente i cittadinicome. Tuttavia, invece di dimostrare la cosiddetta minaccia di spionaggio da parte della Cina, hanno solo messo in evidenza quanto siano ottuse e rozze le tattiche di propaganda degli ...Si offrono ricompense, di decine di migliaia di dollari, alle persone che segnalanoe si chiede un'attenzione importante contro le attività di spionaggio che minerebbero i valori. Pechino ...

Spie cinesi a Londra, l'allarme degli 007: "Parlamento compromesso" ilGiornale.it

Il punto militare 571 | I membri di Atesh sono gli occhi e il braccio di Kiev nelle zone occupate, osservano e colpiscono quando possono. In passato hanno rivendicato un attentato contro il nazionalis ...La polizia britannica ha arrestato lo scorso marzo una presunta spia della Cina che lavorava nel Parlamento del Regno Unito come ...