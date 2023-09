Spiagge italiane | dopo le prime mareggiate tornano i rifiuti di plastica | alcuni sono reperti storici

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 11 settembre 2023) Lesempre più piene di, specieuna mareggiata. Un noto canale TikTok ha mostrato i primi spiaggiamenti di settembre 2023 con la prima mareggiata. Cioggetti 'banali' e altri appartenenti al passato remoto. In media, ogni anno vengono prodotte 400 milioni di tonnellate diinnel mondo. Di queste, circa 15 milioni finiscono nei nostri mari ogni anno. Non è un caso che larappresenti l'80% della spazzatura trovata in mare, sia in superficie che nelle profondità. Se ciò non fosse già abbastanza grave, basti sapere chedi questivengono ingeriti dalla fauna marina. La, ...