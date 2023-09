Spazi da non perdere | murales per luoghi simbolo Val di Susa

Riappropriarsi deglidel proprio territorio, altrimenti spogli e vuoti, rappresentando i luoghi simbolo della città: con questo obiettivo i ragazzi delle scuole medie della Val di Susa, zona montana della provincia ...manca neanche lo sforzo per la miglioria dell'edilizia scolastica: dopo i lavori di ... da gennaio il Comune si appresta a realizzare la nuova scuola Aosta e a dotare cinque scuole di...mancherannodedicati all'Arte Costantino D'Orazio con la rubrica 'Che bellezza!' guiderà il pubblico negli affascinanti percorsi dell'arte dialogando con i telespettatori e fornendo una ...

Spazi da non perdere, nuovo polo d'infanzia in un'ex scuola - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Insomma, l'appartamento di Manuele Mameli a Milano è uno spazio ricercato, sofisticato e curato in ogni dettaglio: non sorprende, dunque, che gli abbia dedicato un profilo social ad hoc sul quale ha ...Non è solo l’estetica sorprendente, caratteristica inconfondibilmente Wally, a colpire immediatamente, ma anche la genialità degli spazi e quello che sono in grado di offrire. I tradizionali stilemi ...