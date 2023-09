Spari nella notte a Caivano | Don Patriciello | “È il terrore”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Nel Parco Verde di, provincia di Napoli, poco prima di mezzasi sono sentiti svariati colpi di pistola. A denunciarlo su Facebook è don Maurizio, parroco che da anni si batte contro la criminalità. Le indagini sono in corso a cura dei carabinieri della compagnia diper chiarire la dinamica e individuare i responsabili. Colpi di arma da fuoco aUna serie di colpi di pistola in sella alle motoserata di ieri tra i viali del quartiere Parco Verde. A volto coperto e armi pesanti in mano, ignoti hanno esploso almeno 19 colpi. I militari sono intervenuti, in via delle margherite, dopo la segnalazione dell’esplosione dei colpi d’arma da fuoco. Al momento non risultano danni a cose o feriti. ...

Per la terza volta in pochi giorni a Caivano, nel Parco Verde, la criminalità organizzata ha sfidato le istituzioni, sparando a terra sembra con mitra e pistole . Una "stesa". Sono stati esplosi ...Poco prima della mezzanotte di ieri, domenica 10 settembre 2023, a Caivano si è consumato un raid con colpi d'arma da fuoco: 19hanno terrorizzato il quartiere . Ancora criminalitàlocalità in provincia di Napoli, protagonista di un recente e atroce fatto di cronaca: lo stupro di due ragazzine al Parco Verde. A ...All'alba del 5 settembre, lo Stato aveva fatto vedere e sentire la sua presenza a Caivano con un'operazione interforzequale sono stati impiegati 400 uomini. Qualche giorno dopo è stato varato ...

8.20 Caivano,spari nella notte per le strade Stesa nella notte al Parco Verde di Caivano. Lo denuncia sui social don Pa- triciello, il parroco che da anni si batte contro la criminalità. "In sella ..."La domenica volge a termine. Manca poco più di un'ora alla mezzanotte. Per la gente della mia parrocchia non c'è pace. In sella alle loro moto, sono arrivati ...