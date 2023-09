Spari al Parco Verde di Caivano | Don Patriciello | “Sono convinto torneranno”

... quella conall'impazzata a scopo intimiditario. Su siti online locali, infine, si dà anche ... Leggi anche Caivano, la 'stesa' che fa paura aVerde: 'Volti coperti, armi pesanti in mano' la ...La7.it - Per la terza volta in pochi giorni a Caivano, nelVerde, la criminalità organizzata ha sfidato le istituzioni, sparando a terra sembra con mitra e pistole . Una "stesa". Sono stati ...E, se avete il coraggio, venite voi ad abitare con i vostri figli alVerde in Caivano. Forza, fratelli e sorelle onesti delVerde. Coraggio. Il Signore non ci abbandona".

Spari all'impazzata in strada a Caivano. Don Patriciello: "È il terrore" RaiNews

La gente è nuovamente entrata nel terrore, è la terza volta che accade un episodio simile da quando a Caivano è venuto il presidente del Consiglio. E' come se volessero dire che non hanno paura dello ...Paura nel Parco Verde di Caivano a causa di un raid con colpi di arma da fuoco sparati all’impazzata. Il parroco don Maurizio Patriciello ha documentato l’evento su Facebook. Gli autori del raid erano ...